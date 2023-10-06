قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الأمم المتحدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة كانت باهتة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، حيث تابع فيرشينين: "في رأيي أن الزيارة كانت باهتة، فيما يتعلق بزيارة نيويورك وواشنطن ومحصلة كل شيء. لقد سافر بعدها إلى كندا واجتمع مع النازي الكندي هونكا. هذا كل شيء، وهو ما يدل على أن ما يحدث أصبح واضحا للناس".

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وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة زيلينسكي، وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وحياه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وتسببت دعوة هونكا إلى مجلس العموم الكندي أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إحراج كبير للحكومة الكندية، حيث وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بـ "الخطأ الفادح"، ثم تسببت في استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا وفي موجة غضب عارمة من عدد من المنظمات والجاليات اليهودية.

المصدر: نوفوستي