استهدفت قوات مجموعة "وسط" بالجيش الروسي، بضربة قوية مجموعات اقتحام من قوات "آزوف" الخاصة الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.

أعلن ذلك ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "وسط" بالجيش الروسي، وقال: "على اتجاه كراسنوليمانسكي في منطقة قطاع يامبولوفسكي وغابة سيريبريانسكي، استهدفت قواتنا بنيران مدفعيتها وطائراتها الحربية، مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي رقم 11 بالجيش الأوكراني ومن اللواء الثاني عشر للقوات الخاصة في فوج آزوف".

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وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو في هذا الاتجاه، بلغت أكثر من 40 عسكريا.

وذكر أن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك.

ووفقا له، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة قرية كريمينايا بجمهورية لوغانسك.

المصدر: تاس