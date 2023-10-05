دبلوماسي روسي: موسكو لن تسحب أسلحتها النووية من بيلاروس طالما في أوروبا نووي أمريكي

أكد نائب مدير قسم الحد من انتشار ومراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، قنسطنطين فورونتسوف، أن موسكو لن تسحب أسلحتها النووية من بيلاروس طالما توجد أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.

وقال فورونتسوف: "إثارة مسألة مراجعة القرارات التي اتخذتها روسيا وبيلاروس بشكل مشترك في المجال النووي أمر غير واقعي على الإطلاق دون تخلي الولايات المتحدة وحلف "الناتو" عن مسارهما الضار المتمثل في تقويض أمننا عمدا ودون السحب الكامل للأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".

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وأشار إلى أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس لا يمكن اعتباره انتهاكا لوضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية.

وتابع: "لا زالت بيلاروس كذلك حتى يومنا هذا. حيث تضمن روسيا السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية هناك".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، وذلك دون انتهاك الالتزامات الدولية.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تسلم أسلحتها النووية إلى بيلاروس، حيث ستحتفط بالسيطرة على تلك الأسلحة، وإنما تفعل روسيا ما فعلته الولايات المتحدة على مدى عقود، حيث نشرت واشنطن أسلحة نووية في أوروبا.

المصدر: تاس