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الكرملين: نعمل مع بيلاروس بشكل مشترك لضمان أمن دولة الاتحاد

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الكرملين: نعمل مع بيلاروس بشكل مشترك لضمان أمن دولة الاتحاد
ria.ru
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا وبيلاروس تعملان بشكل مشترك لضمان أمن دولة الاتحاد.

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وأكد بيسكوف أن موسكو ومينسك ستواصلان العمل بغية ضمان أمن دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس).

وردا على سؤال الصحفيين حول التقرير البولندي الذي يفيد بنقل لواءين عسكريين إلى حدودها الشرقية مع بيلاروس، قال بيسكوف: "العمل جار، هذه هي الحقيقة، ويمكنني القول إن الدافع وراء هذا التحرك هو عدوانية بولندا والموقف العدائي تجاه كل من روسيا وبيلاروس".

ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروس سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومات طاقة واتصالات ومواصلات موحدة، ودفاع جوي موحد.

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وتحتفظ بيلاروس وروسيا ضمن الاتحاد بسيادتها ووحدة أراضيها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشعارها، فيما يتمتع مواطنو البلدين بحقوق المواطنة على أراضيهما.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، وذلك دون انتهاك الالتزامات الدولية. وأوضح بوتين أن روسيا لا تسلم أسلحتها النووية إلى بيلاروس، حيث ستحتفط بالسيطرة على تلك الأسلحة، وإنما تفعل روسيا ما فعلته الولايات المتحدة على مدى عقود، علما بأن واشنطن نشرت ما مجموعه 100 ذخيرة نووية في أوروبا وتركيا.

المصدر: RT

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