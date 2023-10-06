جاستين ترودو لمنتقده: "أنت تستمع إلى بوتين أكثر من اللازم"

علق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أحد منتقديه بشأن أوكرانيا بأنه "يستمع إلى بوتين أكثر من اللازم، هذا كل ما في الأمر".

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جاء ذلك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتساءل أحد المواطنين حول أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى أوكرانيا، فما كان من رئيس الوزراء الكندي إلا أن أجاب محدثه: "كل ما في الأمر أنك تستمع إلى بوتين أكثر من اللازم". فرد المواطن: "لكني بالتأكيد لا أستمع إلى دعايتك بشأن أوكرانيا، اغرب عن وجهي!".

وأشار صاحب الفيديو إلى أنه من المستحيل الآن في كندا الاستماع إلى أي شخص في البلاد (بما في ذلك بوتين)، لأن السلطات منعت أي معارضة في كندا.

المصدر: تليغرام