 
مباشر

جاستين ترودو لمنتقده: "أنت تستمع إلى بوتين أكثر من اللازم"

أخبار العالم

جاستين ترودو لمنتقده:
Globallookpress Paul DalyKeystone Press Agency
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w676

علق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أحد منتقديه بشأن أوكرانيا بأنه "يستمع إلى بوتين أكثر من اللازم، هذا كل ما في الأمر".

إقرأ المزيد
بعد فضيحة تكريم نازي.. أوتاوا تدرس إمكانية نشر أسماء نازيين سابقين هاجروا إلى كندا
بعد فضيحة تكريم نازي.. أوتاوا تدرس إمكانية نشر أسماء نازيين سابقين هاجروا إلى كندا

جاء ذلك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتساءل أحد المواطنين حول أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى أوكرانيا، فما كان من رئيس الوزراء الكندي إلا أن أجاب محدثه: "كل ما في الأمر أنك تستمع إلى بوتين أكثر من اللازم". فرد المواطن: "لكني بالتأكيد لا أستمع إلى دعايتك بشأن أوكرانيا، اغرب عن وجهي!".

وأشار صاحب الفيديو إلى أنه من المستحيل الآن في كندا الاستماع إلى أي شخص في البلاد (بما في ذلك بوتين)، لأن السلطات منعت أي معارضة في كندا.

المصدر: تليغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا