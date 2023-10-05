متظاهرون يهاجمون موكب مرشح رئاسي أمريكي بعد جدل حول أوكرانيا

صدم متظاهرون في ولاية آيوا الأمريكية بسيارتهم سيارة من موكب المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، بعد جدل علني حول أوكرانيا، ولكن السياسي لم يكن في السيارة.

وكتب راماسوامي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بعد محادثة متحضرة مع المتظاهرين، ركب اثنان منهم سيارتهما واصطدما بسيارة من سياراتنا. يجب تقديم هذين الشخصين إلى العدالة، لكن لا ينبغي أن يصبح بقية المتظاهرين السلميين ضحايا لسلوك هذين المهاجمين".

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ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للسياسي وهو يتواصل مع المتظاهرين، واختلف النشطاء مع تصريحات راماسوامي حول النزاع في أوكرانيا.

وقال راماسوامي إنه يجب البحث عن مخرج من الوضع عبر المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن قبول أوكرانيا في "الناتو"، لأن ذلك قد يهدد بمواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار شهود عيان على الحادثة إلى أن شخصين، 22 و26 عاما، اصطدما بسيارة من موكب راماسوامي، ولم يكن السياسي في السيارة التي تعرضت للهجوم.

المصدر: نوفوستي