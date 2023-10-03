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مرشح الرئاسة الأمريكي من صالون الحلاقة: هكذا سنتجنب الحرب العالمية الثالثة

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مرشح الرئاسة الأمريكي من صالون الحلاقة: هكذا سنتجنب الحرب العالمية الثالثة
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مرشح الرئاسة الأمريكي فيفيك راماسوامي
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صرح مرشح الرئاسة الأمريكي فيفيك راماسوامي بأن على مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية أن تستيقظ من سباتها، وعرض طريقته لتجنب الحرب العالمية الثالثة.

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جاء ذلك في تصريحات مثيرة لراماسوامي في مقطع فيديو، نشر في حسابه الرسمي على موقع X، يتحدث فيه من صالون للحلاقة بينما يقوم الحلاق بتهذيب شعره، حيث تابع بأن على مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية "أن تستيقظ من سباتها، فالاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا، إلا أن الصين الشيوعية موجودة، والحزب الشيوعي الصيني يتحكم في أسلوب حياتنا بالكامل اليوم. ولو كان الأمر يتعلق ببالون تجسس روسي يحلق فوق وطننا لأسقطناه في لحظة وشددنا العقوبات. لكننا لم نفعل ذلك لأننا نعتمد على الصين، على نحو لم نعتمد فيه قط على الاتحاد السوفيتي. سوف أقود البلاد نحو الاستقلال الاقتصادي عن الحزب الشيوعي الصيني وحل التحالف الروسي الصيني، وهذه هي الطريقة لردع العدوان الصيني وتجنب الحرب العالمية الثالثة".

المصدر: X

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