السوفيت والحرب والعلاقات مع مصر.. ملفات تُكشف لأول مرة

هل كانت ثمة ازدواجية داخل النخب المصرية في الموقف من إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي؟

هل كان هناك صراع على الورقة السوفيتية بين الملك فاروق ورئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا؟ لماذا وقع النحاس باشا على الرسالة التي يعتبر فيها العلاقات الديبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي قائمة بحكم الأمر الواقع في اليوم الذي انتهت فيه معركة كورسك وحصل الانعطاف النهائي في الحرب العالمية الثانية؟ تأتيكم الأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من برنامجنا والمخصصة للذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي مع المستعرب والخبير في الشؤون الدولية الدكتور بافل غوستيرين.