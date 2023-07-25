الحزب الشيوعي الصيني يؤكد أن طهران هي الشريك الاستراتيجي لبكين

وصف أمين لجنة السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إيران بأنها "الشريك الاستراتيجي للصين"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس".

واجتمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، مع سكرتير لجنة السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، حيث عقدا جولة محادثات تمت فيها مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع الأمناء ومستشاري الأمن القومي لدول "بريكس".

وأشار علي أكبر أحمديان إلى "الحقائق الجديدة للنظام الدولي"، مشددا على "ضرورة تحديد آليات لتحقيق المصالح المشتركة للدول المتحالفة"، حيث أوضح قائلا: "من هذا المنظور، نسعى إلى توسيع التعاون مع الصين في الترتيبات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، ونعتقد أن التعاون المتعدد الأطراف يساعد على تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي ويخلق بيئة مناسبة لحماية السلام العالمي وتنمية الدول".

وأكد أحمديان "حقيقة أننا نرحب بسياسة الصين المتوازنة في غرب آسيا، وأن التعاون بين إيران والصين يمهد الأرضية للأمن الإقليمي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية".

وقال علي أكبر أحمديان في معرض إعلانه عن استعداد إيران لاستثمارات الصين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال النقل والشحن: "إن نهج واستراتيجية جمهورية إيران الإسلامية هو توسيع العلاقات مع الدول الآسيوية المستقلة والصديقة، وخاصة الصين".

وتطرق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى عقد الدورة الثامنة عشرة من اجتماع اللجنة المشتركة الإيرانية الصينية بنجاح، قائلا: "إن الارتقاء بالعلاقات الإيرانية الصينية إلى شراكة استراتيجية شاملة هو إحدى السياسات المركزية لجمهورية إيران الإسلامية".

من جهته، قال وانغ يي إن "إيران هي الشريك الاستراتيجي للصين"، لافتا إلى أن "الصين تدافع عن وحدة أراضي إيران وحقوقها المشروعة"، وفق ما نقلت "فارس".

وأشاد وانغ يي بتصريحات أحمديان الإيجابية في اجتماع الدول الأعضاء والأصدقاء في مجموعة "بريكس"، معربا عن دعمه لانضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى هذه المجموعة.

المصدر: "فارس"