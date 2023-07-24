سكرتير مجلس الأمن الروسي: موسكو وبيكن ستقفان معا في وجه إجراءات الهيمنة العالمية

أكد أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن موسكو وبكين ستقفان معا في وجه إجراءات الهيمنة التي تحمي مصالح عدد محدود من الدول تحت غطاء الآليات متعددة الأطراف.

ويأتي باتروشيف خلال لقائه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن باتروشيف قوله: "في الوضع الراهن تدعم كل من روسيا والصين تعددية الأطراف، وتعارضان معا سياسة الإجراءات الأحادية وإجراءات الهيمنة التي تستخدم الآليات متعددة الأطراف كذريعة لحماية مصالح أقلية من الدول".

والتقى باتروشيف ووانغ يي في جوهانسبورغ على هامش اجتماع رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس" بصيغة "أصدقاء بريكس".

المصدر: نوفوستي