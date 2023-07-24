موسكو: الهجمات السيبرانية على روسيا تتم تحت العلم الأوكراني بتنسيق مع "البنتاغون"

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الهجمات السيبرانية ضد روسيا تتم تحت العلم الأوكراني بتنسيق مع "البنتاغون" ووكالة الأمن القومي الأمريكي، ومركز "الناتو" السيبراني في تالين.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف خلال اجتماع رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس" بصيغة "أصدقاء بريكس": "الشركات الأمريكية تتحكم بالإنترنت من أجل الهيمنة العالمية، فيما تراقب الولايات المتحدة كافة الأنشطة على الشبكة العنكبوتية".

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وأشار باتروشيف إلى أن الغرب يرتكب خطأ إضفاء الطابع العسكري على الفضاء السيبراني، ويحسن من أساليب هجمات الكومبيوتر، فيما تشرف الولايات المتحدة بشكل مباشر على عمل المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية.

وتابع: "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في مجموعات القرصنة الأوكرانية التي تنسق الهجمات الإلكترونية ضد روسيا، وتستخدم كل الموارد المتاحة للتحريض على الاحتجاجات في البلدان التي لا تعجبها".

وأكد باتروشيف أنه من المهم التحرك بشكل مشترك نحو تدويل حوكمة الإنترنت، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة، واستخدامها جميع الموارد الممكنة لتحفيز الأنشطة الاحتجاجية في الدول "غير ديمقراطية" حسب زعمها.

المصدر: نوفوستي