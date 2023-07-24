"أصدقاء بريكس" يعقدون اجتماعا أمنيا رفيعا

عقد رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس" اجتماعا موسعا لبحث القضايا الأمنية، حضره ممثلون عن بلدان صديقة للمجموعة بينها السعودية والإمارات وإيران، بصيغة "أصدقاء بريكس".

ومثل روسيا في هذا الاجتماع أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، فيما تمت مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الساعة فيما يتعلق بالأمن الدولي وآفاق التفاعل بين دول "بريكس" والدول المهتمة بتعميق التعاون مع "خماسي" المنظمة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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كما جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا أمن المعلومات باعتبارها تمثل تحديا كبيرا لبلدان العالم النامي، حيث تم، على وجه الخصوص، اقتراح مواصلة العمل على تشكيل نظام قانوني دولي عالمي في مجال البيئة الرقمية، على أساس مبادئ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

وأكد المشاركون أن اجتماع الممثلين السامين المسؤولين عن القضايا الأمنية لدول "بريكس" بمشاركة "أصدقاء بريكس" سيسهم في تشكيل هيكل أكثر إنصافا للعلاقات الدولية، فيما تم التأكيد على النية للتحرك نحو نظام متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ المساواة في السيادة والثقة والأمن غير القابل للتجزئة، والتنمية الحرة والأصيلة لجميع البلدان والشعوب.

كما نوه الحاضرون إلى أهمية مواصلة الحوار الصريح، مع مراعاة اهتمام جميع المشاركين في المجتمع الدولي لحل مشكلات الأمن العالمي، وتم لفت الانتباه إلى حقيقة أن منظمة "بريكس" أصبحت هيكلا جذابا بشكل متزايد لعدد من الدول جنوب وشرق الكرة الأرضية، حيث ليس لدى المنظمة أي أجندة مواجهة أو أجندات خفية.

وقد عقد الاجتماع برئاسة جنوب إفريقيا وحضره ممثلو روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا فضلا عن ممثلين عن بيلاروس وكازاخستان ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وبوروندي وكوبا.

المصدر: RT