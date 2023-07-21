الخارجية الروسية: مسألة إطلاق عملة "بريكس" ستناقش في قمة التكتل في أغسطس

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن مسألة إطلاق عملة خاصة لتكتل "بريكس" (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) ستتم مناقشتها في قمة قادة المجموعة في أغسطس المقبل.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في إطار تعليقها على استفسارات RT: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الدولي الحالي، سيتم التطرق إلى هذا الموضوع خلال الاجتماع القادم لقادة المجموعة".

وأضافت الوزارة أن تشكيل آليات تسوية مستدامة من شأنه أن يخدم التجارة المتبادلة بشكل فعال، كما أنه يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين دول "بريكس".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن المزيد من الدول تفكر في الآونة الأخيرة في زيادة دور العملات البديلة للدولار في التسويات المتبادلة ودول "بريكس" ليست استثناء في هذا الشأن.

وقالت الوزارة: "اليوم، لم يعد من الممكن الاعتماد بشكل كامل على الآليات المالية الغربية، حيث تستخدم واشنطن المركز المهيمن لعملتها الوطنية كأداة للابتزاز السياسي".

وأكدت الخارجية الروسية، أن عملة إطلاق عملة لمجموعة "بريكس" تكتسب زخما، ومعها سيتم إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف بشكل تدريجي.

ومسألة إطلاق عملة خاصة أو سلة عملات للتكتل برزت في "بريكس" في الأونة الأخيرة في ظل سياسة العقوبات التي يتبعها الغرب واستخدام واشنطن الدولار كأداة في العقوبات.

وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبيرغ بين 22 و24 أغسطس المقبل، وسيحضرها رؤساء جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع جلساتها عبر الفيديو.

المصدر: RT