بوتين يُحدّد 6 مبادئ تسعى روسيا لتحقيقها

عدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستة مبادئ تسعى روسيا لتحقيقها، داعيا الشركاء للانخراط في السعي لهذا الهدف.

وقال الرئيس الروسي في كلمته أمام الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقد في منتجع سوتشي: "يجب أن ندرك ما نسعى لتحقيقه، وما نريد أن نصل إليه"، موضحا أن "هناك ستة أهداف تسعى روسيا لتحقيقها. أولا، نريد أن نعيش في عالم مفتوح ومترابط، بحيث لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقيم حواجز مصطنعة أمام تواصل البشر وتحقيق تطلعاتهم الإبداعية وتطورهم".

وحدد بوتين الهدف الثاني لروسيا بأنه تحقيق "التنوع العالمي"، وهذا التنوع لا ينبغي الحفاظ عليه فحسب، بل يجب جعله أساسًا للتنمية العالمية.

واعتبر بوتين أن "التمثيل" هو المبدأ الثالث للسياسة الروسية، حيث لا يحق لأحد أن يحكم العالم بالنيابة عن الآخرين أو باسم الدول الأخرى.

أما المبدأ الرابع فهو تحقيق الأمن العالمي والسلام المستدام المبني على مراعاة مصالح جميع الدول.

وشدد بوتين على ضرورة تحرير العالم من التكتلات وإرث الحقبة الاستعمارية والحرب الباردة.

وقال: "إن الانسجام في هذا المجال يمكن تحقيقه، وما عليك سوى وضع الكبرياء والغطرسة جانبا، والتوقف عن النظر للآخرين كشركاء من الدرجة الثانية أو اعتبارهم منبوذين أو متوحشين.

وحدد بوتين العدالة العالمية باعتبارها المبدأ الخامس، لأن عصر الاستغلال أصبح جزءاً من الماضي.

وتابع الرئيس الروسي على أن المبدأ السادس هو المساواة.

المصدر: RT