بوتين: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ولم نبدأ الحرب في أوكرانيا وإنما نحاول إنهاءها

أكد الرئيس بوتين، اليوم في كلمة أمام المنتدى الدولي "فالداي" في منتجع سوتشي أنه كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية وأن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا وإنما تحاول إنهاءها.

بوتين لأعضاء نادي فالداي: عندما التقينا للمرة الأولى منذ عشرين عاما كانت بلادنا تتجاوز مرحلة صعبة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

بوتين: المشكلات البشرية تحتاج إلى قرارات وحلول جماعية لمواجهة التحديات.

بوتين: توقع البعض بانتهاء الحرب الباردة أن تعمل روسيا لمصلحة الآخرين. لم يستمع ولم يرغب أحد في الاستماع إلينا.

بوتين: الولايات المتحدة اتخذت نهج الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وحتى الأخلاقية. إلا أن العالم معقد أكثر مما هو متوقع كي يدار من قبل طرف واحد.

بوتين: الغرب يعرف أن الطاقة كان الغرب يحصل عليها بسبب سياساتها الاستعمارية، وبسبب سرقتها للموارد.

بوتين: الغرب بحاجة للوقود والخامات ليدعم تطوره، لم يتوقف الغرب عند هذا الحد، لكنه تجاهل كل اقتراحاتنا وعرضنا على شركائنا وحلفائنا، وعندما عرضنا عليهم الانضمام إلى "الناتو" قالوا لنا: لا حاجة لـ "الناتو" لمثل دولتكم.

بوتين: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية. لم نبدأ الحرب في أوكرانيا، وإنما نحاول إنهاء الحرب التي شنت ضدنا.

بوتين: كان هناك حرب حقيقية لعشر سنوات في دونباس بالدبابات. العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا جاءت لإنهاء هذه الحرب.

بوتين: لكل فعل رد فعل، وكل من يأخذ على عاتقه بأنه استثنائي وأن لديه كل الحق في إملاء هيمنته فللأسف سيكون هناك رد. الدول الغربية فقدت التعامل مع الواقع.

بوتين: ليس لدينا أي مطامع في المزيد من الأراضي. نحن أكبر دولة في العالم ولدينا مساحات كبيرة يجب استغلالها في بلادنا.

بوتين: ليس لدينا أي مطامع في المزيد من الأراضي. نحن أكبر دولة في العالم ولدينا مساحات كبيرة يجب استغلالها في بلادنا.

بوتين: الأساس هو المبادئ التي يجب أن يبنى عليها العالم الجديد بينما يشعر الجميع بالمساواة والأمن والاحترام.

بوتين: الأساس هو التوازن في هذه العالم وألا تكون هناك إملاءات من أجل مصلحة القوى المهيمنة.

بوتين: إن المحاولات لنقل العالم إلى "نحن" و"هم" ضد بعضهم البعض هو منتج الثقافة الغربية من القرن العشرين.

بوتين: يحاول الغرب توسيع "الناتو" حتى إلى جنوب آسيا، ونهج التحالف هو حرمان حقوق وحرية الدول في تطورها المستقل، وإدخالها إلى "قفص" الالتزامات.

بوتين: يحاول الغرب إملاء القرارات في جميع المجالات بما في ذلك في المجال الأمني والاقتصادي.

بوتين: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم.

بوتين: إن زملاءنا في الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه "القواعد". من أنتم؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟

بوتين: إن الشعوب التي تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعماري.

بوتين: يجب الخروج من الحلقة المفرغة للسيطرة على الفكر الإنساني.

بوتين: الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية.

بوتين: كل حضارة ترغب في البحث عن طريقها المستقل المبني على التجربة التاريخية وعلى الجغرافيا.

بوتين: إن روسيا تكونت على مدار قرون كدولة كبيرة، لا يمكن تفرقة الحضارة الروسية على اختلاف أطيافها برغم اتساعها وتنوعها.