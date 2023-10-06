الخارجية الروسية: المجتمع الدولي أنصت إلى رسالة لافروف في الأمم المتحدة

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين إن الرسالة التي وجهها الجانب الروسي، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاقت تفهما لدى المجتمع الدولي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في مؤتمر صحفي: "اتسم خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 20 سبتمبر، ثم كلمته في الجلسة المكتملة للجمعية العامة، في غاية الصدق والصراحة التامة. وهي ربما كانت صارمة في تحديد التحديات والمخاطر التي يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها اليوم. فهل سمعت هذه الرسالة؟ لقد تم الاستماع إليه، وقد فهمنا ذلك خلال الاتصالات المتعددة الأطراف والاجتماعات الثنائية. لقد تفهموا كل ما قاله".

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وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي لافروف من منبر الأمم المتحدة، الغرب بأنه "إمبراطورية الكذب والدجل".

وذكر لافروف، أن التمدد العسكري لحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والموجه ضد روسيا والصين، يخلق خطر نشوء بؤرة توتر جديدة قابلة للانفجار. ودعا الوزير الروسي، العالم إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتسببان في زعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز.

المصدر: نوفوستي