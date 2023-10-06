الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة في محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان: "يوم 6 أكتوبر، في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".

هذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، عن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود استهدفت القرم.

كما أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، بأن امرأة أصيبت بجروح جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف مدينة ريلسك الحدودية صباح يوم الخميس.

وأكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، للسكان عن وجود نظام دفاع جوي يعمل في المنطقة. محذرا أنه لا ينبغي لمس حطام المسيرات عند اكتشافها، ومن الأفضل الاتصال بالخدمات الخاصة.

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المصدر: RT