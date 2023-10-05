إصابة امرأة في كورسك الروسية جراء قصف أوكراني بالذخائرة العنقودية

أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت بأن امرأة أصيبت بجروح جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف مدينة ريلسك الحدودية صباح اليوم الخميس.

وذكر ستاروفويت عبر "تلغرام" أن المرأة أصيبت بجروح متوسطة الخطورة، وتم نقلها إلى مستشفى منطقة ريلسك المركزي لتلقي العلاج.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بمنازل ومبان وسيارات في مناطق متفرقة من المدينة، فيما تم العثور على ذخائر غير منفجرة ويقوم خبراء المتفجرات بنزعها.

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وفي وقت سابق صباح اليوم أعلن ستاروفويت عن وقوع انقطاعات للكهرباء في عدد من المناطق الحدودية في كورسك والتي تعرضت لهجمات طائرات بدون طيار أوكرانية، مشيرا إلى أن أطقم الطوارئ بدأت العمل على استعادة إمدادات الطاقة.

وقبل يوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك في جنوب غرب البلاد.

المصدر: RT