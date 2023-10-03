الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجومين إرهابيين أوكرانيين تجاه أراضي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عن التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "في 3 أكتوبر، عند الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "كشفت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت صاروخا أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم".

كما أشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفتين أوكرانيتين تم إطلاقهما من راجمات الصواريخ، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحد.

وتابعت الوزارة في البيان: "مساء يوم 3 أكتوبر، تم التصدي لمحاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مقذوفتين من راجمات الصواريخ، وطائرة مسيرة واحدة، وتم تدمير جميع الأهداف الجوية فوق مقاطعة بيلغورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مقاطعة بريانسك.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.

المصدر: RT