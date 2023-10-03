أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت حوالي 700 جندي بين قتيل وجريح، وتم إسقاط 58 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

- أحبطت القوات الروسية 3 هجمات شنتها القوات قوات كييف خلال اليوم الماضي، على محور كراسنو-ليمانسك، وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

- على محور كوبياسنك قضت القوات الروسية على 60 جنديا على الأقل ودمرت بابتين.

- في اتجاه دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 58 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

- في اتجاه جنوب دونيتسك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريا، وتم تدمير 6 مركبات خلال اليوم الماضي.

- على محور زابوروجيه قضت القوات الروسية على 90 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلتي جنود ومدافع هاورتز.

- دمرت القوات الروسية مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 التابع في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

المصدر: RT