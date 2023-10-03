الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة حوالي 700 جندي أوكراني وإسقاط 58 مسيرة خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت حوالي 700 جندي بين قتيل وجريح، وتم إسقاط 58 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.
- أحبطت القوات الروسية 3 هجمات شنتها القوات قوات كييف خلال اليوم الماضي، على محور كراسنو-ليمانسك، وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.
- على محور كوبياسنك قضت القوات الروسية على 60 جنديا على الأقل ودمرت بابتين.
- في اتجاه دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.
- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 58 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.
- في اتجاه جنوب دونيتسك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريا، وتم تدمير 6 مركبات خلال اليوم الماضي.
- على محور زابوروجيه قضت القوات الروسية على 90 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلتي جنود ومدافع هاورتز.
- دمرت القوات الروسية مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 التابع في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.
المصدر: RT