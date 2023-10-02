الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء يوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة في بيان: "في 2 أكتوبر، عند الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

كما أكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت الطائرة الأوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.

المصدر: RT