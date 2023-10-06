"علينا المضي بوتيرة أسرع".. ماكرون يكشف عن الدول المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته "المضي بوتيرة أسرع بكثير" بتوسيع الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى بدء المحادثات بين الدول الأعضاء بهذا الخصوص بينما لا قرارات بعد في هذه المرحلة.

قال الرئيس ماكرون للصحفيين اليوم الجمعة، عقب القمة الأوروبية غير الرسمية في غرناطة: "نحن على قناعة بأن علينا المضي بوتيرة أسرع بكثير" بهذا الشأن لافتا إلى أنه "متمسك جدا بتحديد هدف طموح ودقيق".

وأضاف: "لكن حاليا لا يزال من المبكر حدوث ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار.. هناك إجماع على القول إننا نواجه تحولا حقيقيا (...) في رؤيتنا الجيوسياسية لأوروبا خاصتنا".

واختتم ماكرون: "علينا أن نكون مبتكرين بشكل خاص، وقد اقترح العديد منا أيضا طريقة وطموحا جديدا في ما يتعلق بالتوسيع (الاتحاد)".

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في الخريف توصياتها لفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وهما دولتان حصلتا على وضع الترشّح في يونيو 2022. و5 دول في غرب البلقان مرشحة أيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب