مجلة عسكرية توجه تحذيرا للأمريكيين بعد تصريحات بوتين عن أسلحة روسية لا مثيل لها بالعالم

كتبت مجلة "ميليتاري واتش" أن الولايات المتحدة يجب أن تشعر بالقلق من كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قدرات الأسلحة الروسية.

وذكرت الصحيفة أنه "خلال زيارة لمصنع أوبوخوف، أشاد فلاديمير بوتين بقدرات البلاد الإنتاجية، مشددا على أن روسيا تتفوق على العالم بأسره من حيث إجمالي قدرات إنتاج صواريخ أرض جو".

وأشارت إلى أن نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 ليس له مثيل في العالم، وروسيا تنتجه بكميات لا تستطيع جميع دول الناتو مجتمعة إنتاجها.

ولفتت الصحيفة المتخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن نظام "S-400" يحظى بتقييم خاص في أوساط الخبراء لما يتميز به من خصائص تمكنه من استهداف طائرات الشبح، والصواريخ الباليستية والمجنحة والقاذفات والمقاتلات التي يصل مدى رصدها الأقصى إلى 600 كلم.

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وخلصت الصحيفة إلى استنتاج أن نظام "S-400" يوفر دفاعا جويا متعدد المستويات.

ولفتت الانتباه لمنظومة "S-400 Triumph" التي تمثل الجيل الجديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات البعيدة والمتوسطة المدى، مشيرة إلى أن هذه المنظومة مصممة لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأسلحة الهجوم الجوي الأخرى في ظروف التشويش الإلكتروني، وغيرها من أنواع التدابير المضادة.

المصدر: ريا نوفوستي