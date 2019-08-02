إس-400 في تركيا كشفت أهم نواقص إف-35

تحت العنوان أعلاه، كتب الكسندر كولباكوف، في "فزغلياد"، حول فقدان الشبح الأمريكية أهم خواصها بمجرد تشغيل إس-400 الروسية.

وجاء في المقال: تزويد تركيا بمنظومة إس-400 الروسية جاء بنتيجة غير متوقعة. فبمساعدة المنظومة التي باعتها روسيا لتركيا، ستكون موسكو قادرة على اختراق نظام التعريف "صديق/ عدو" الخاص بالمقاتلة الأمريكية F-35، وتعقّب حركتها. فقد كشف هذه المخاوف خبراء عسكريون أمريكيون، الأربعاء.

وفقا لتوقعات Defence News، ستكون رادارات إس-400 قادرة على تعقب المقاتلات الأمريكية بشكل مستمر، ما سيحرمها من ميزة التخفي. علاوة على ذلك، فإن إدخال إس-400 في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو سيتيح لروسيا أن تعرف الكثير عن أنظمة استطلاع العدو والمراقبة الجوية. قد يكون هناك أيضا تسريبات في تشغيل نظام تعريف "صديق/عدو" للمقاتلات، لأن كليهما محوسب.

لحل المشكلة، تقترحDefence News ، أولاً، تأجيل تسليم F-35 إلى تركيا حتى مغادرة الخبراء العسكريين الروس المشاركين في توليف إس-400؛ ثانيا، إطفاء إس-400 أثناء تحليق F-35 ، فذلك "يقلل بشكل كبير من فاعلية إس-400، وهذا جزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه أردوغان" بحسب الدورية الأمريكية.

وفي الصدد، قال المحلل العسكري الكسندر غولتس، لـ"فزغلياد" إن مخاوف الخبراء الأمريكيين مبالغ فيها إلى حد كبير. وفي رأيه، تعكس هذه المنشورات حقيقة أن الأمريكيين ببساطة ما عادوا يثقون في الحلفاء الأتراك.

وأضاف غولتس: "ليس الروس من سيديرون إس-400 إنما الأتراك، وهم من دون ذلك يمكن أن يطلعوا على كل أسرارF-35".

أما فكرة إطفاء إس-400 خلال تحليقF-35 ، فلا علاقة لها بالواقع. فـ "بصرف النظر عن كيفية تجهيز المقاتلات بتكنولوجيا التخفي، فهي في ظل ظروف معينة، تبقى مرئية على الرادار"، وفقا لغولتس.

ومن جهته، فإن قائد القوات الصاروخية الجوية (2000-2008)، الفريق الكسندر غوركوف، على يقين من أن طائرة F-35، حتى لو حاولت خداع إس-400، فإن الأخيرة ستراها على أي حال، وإن يكن من مسافة أقل. فمسافة الكشف البالغة أربعمائة كيلومتر أكثر من كافية".

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