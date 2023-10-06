خبير هنغاري حول تصريحات بوتين: الاقتصاد الأوكراني دون دعم الغرب لن ينهار في أسبوع بل في 24 ساعة

علق الخبير السياسي الهنغاري، ديوردي ناغرادي، على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إنه بدون التمويل الغربي، لن ينهار الاقتصاد الأوكراني في أسبوع، بل في يوم واحد.

ووصف ناغرادي تصريحات بوتين بأنها ودودة.

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وقال لصحيفة Magyar Nemzet: "أود أن أوضح، في رأيي، خلال يوم واحد. الميزانية الأوكرانية اليوم لديها إيرادات أقل من النفقات العسكرية الأوكرانية. إذا لم تتلق الدعم الغربي، في غضون 24 ساعة لن تكون هناك مدفوعات للإدارة والرعاية الصحية والتعليم والرعاية الصحية. سوف تنهار البلاد"

وفي وقت سابق، قال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية إن الاقتصاد الأوكراني لن يتمكن من دون ضخ شهري لمليارات الدولارات، على الرغم من ظهور التوازن، وإذا توقف التمويل، فإن "كل شيء سينهار بعد أسبوع".

المصدر: نوفوستي