WSJ: بدون المساعدات الأمريكية أوكرانيا ستعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن كييف قد تواجه نقصا في الأموال لدفع رواتب موظفي الدولة، إذا رفض الكونغرس الأمريكي "ضخ أموال أخرى" في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين، أن وزارة المالية الأوكرانية تعتقد أن الوضع المتوتر حول الموافقة على الميزانية في الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تأخير تسديد الرواتب في أوكرانيا.

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وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن وزارة المالية الأوكرانية لديها الأموال اللازمة لدفع رواتب شهر أكتوبر، ولكن بعد ذلك قد تصطدم بضرورة تقليص المدفوعات لموظفي الدولة أو محاولة الحصول على قرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن وقف المساعدات الأمريكية قد يثير الاستياء المتزايد في أوكرانيا، ومن المرجح أن يتعرض فلاديمير زيلينسكي لانتقادات شديدة من المعارضة داخل البلاد.

وأوضح مسؤول أميركي للصحيفة، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقوم في أكتوبر بتحويل 1,15 مليار دولار في إطار برنامج البنك الدولي إذا قدمت أوكرانيا الدليل على أنها استخدمت الدفعة السابقة على النحو الصحيح.

وتؤكد الصحيفة أن رواتب 150 ألف موظف حكومي وأكثر من 500 ألف موظف في المؤسسات التعليمية في أوكرانيا، وكذلك بعض مواد الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدات والدعم المالي المقدم لبعض فئات السكان، تعتمد في الواقع على المدفوعات من الولايات المتحدة والدول المانحة.

المصدر: تاس