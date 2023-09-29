ماسك يؤيد منع مساعدة مالية لأوكرانيا من ميزانية الحكومة الأمريكية

أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا من الميزانية قصيرة الأجل للحكومة الأمريكية.

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وردا على تغريدة السيناتور من ولاية كنتاكي، ريند بول، في صفحته على منصة "X" ("تويتر") مفادها أنه لن يدعم ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية قصيرة الأجل إلا في حالة استبعاد المساعدات لأوكرانيا منها، كتب ماسك تحت التغريدة: "برافو".

Bravo! — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

وأضاف ريند بول أنه إذا أصرت القيادة الأمريكية "على تمويل حكومة دولة أخرى على حساب حكومتها الخاصة فإن المسؤولية عن تأخير الميزانية يقع على تعنتها.

وعبر بول عن غضبه من أن الولايات المتحدة ترسل "جزءا كبيرا من الأموال" لأوكرانيا لتغطية نفقاتها غير العسكرية.

من جهتها أفادت قناة "CBS" بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تنفق ليس على نقل الأسلحة لأوكرانيا فحسب بل وشراء البذور والأسمدة للمزارعين الأوكرانيين ودفع الرواتب لموظفي الهيئات الأوكرانية.

وأمام الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية يوم عمل أخير للاتفاق على ميزانية قصيرة الأجل للحكومة الفيدرالية للعام المالي الجديد لمنع الإغلاق القادم الذي ستكون له عواقب كارثية بحسب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



المصدر: نوفوستي