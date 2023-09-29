هناك ما هو أهم من أوكرانيا.. ماسك يوجه رسالة فيديو للساسة الأمريكيين من حدود المكسيك

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الساسة الأمريكيين يولون قدرا مفرطا من الاهتمام لأوكرانيا، لكنهم لا يحلون المشكلة على الحدود مع المكسيك.

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وكتب ماسك في صفحته على منصة "X" ("تويتر" سابقا): "لماذا يعبر مثل هذا العدد الكبير من الساسة الأمريكيين من كلا الحزبين عن قلقهم من حدود أوكرانيا أكثر بنسبة مئة مرة من حدود الولايات المتحدة؟

وأجرى ماسك، سابقا، بثا حيا من مدينة إيغل باس بولاية تكساس للتحدث عن الوضع في مجال الهجرة. وقام بتصوير عشرات المهاجرين الجالسين تحت الجسر في الجانب الأمريكي من الحدود في انتظار تسجيلهم من قبل موظفي حرس الحدود الأمريكي.

وحث ماسك على تسوية الوضع في الحدود الأمريكية الجنوبية ووقف تدفق المهاجرين.

At Eagle Pass discussing the border crisis https://t.co/Gt30ifvvFk — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2023



المصدر: نوفوستي