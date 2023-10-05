بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تعويض أوكرانيا عن المساعدات التي أوقفتها واشنطن

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تعويض أوكرانيا عن المساعدات التي أوقفتها الولايات المتحدة.

وأشار بوريل لدى وصوله إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة، إلى أن بروكسل لهذا السبب تنتظر أن تعيد واشنطن النظر في هذا القرار وتستأنف دعمها لسلطات أوكرانيا.

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وأضاف بوريل: "حتما، لا يمكن لأوروبا أن تحل محل الولايات المتحدة في مجال تقديم المساعدة. بالطبع، يمكننا أن نفعل المزيد، ولكن لا غنى عن الولايات المتحدة في مجال تقديم المساعدة لأوكرانيا".

وتابع بوريل القول: "كل آمالي، وكذلك آمال الأوكرانيين، تكمن في أن تبحث الولايات المتحدة عن سبل لإعادة النظر في هذا القرار واستئناف الدعم لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن لدى إدارة بايدن تمويل يكفي لتلبية احتياجات أوكرانيا لفترة أطول قليلا، بعد تبني الكونغرس خطة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمدة 45 يوما، لا تتضمن مساعدات لأوكرانيا.

المصدر: تاس