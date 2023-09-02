آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.09.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

البنتاغون يبرم عقدا مع شركة Raytheon لتزويد أوكرانيا بصواريخ AMRAAM