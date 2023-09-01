مناورات بين وارسو وسيئول بالقرب من حدود مقاطعة كالينينغراد في سبتمبر

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، يوم الخميس، عقب اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، إن وارسو وسيئول ستجريان في سبتمبر مناورات قرب حدود مقاطعة كالينينغراد.

وذكر بلاشتشاك: "إننا نستعد للمرحلة الثانية من التعاون مع كوريا الجنوبية، والتي تتمثل في إنتاج المعدات العسكرية الكورية الجنوبية في بولندا".

كما أوضحت وسائل إعلام بولندية أنه تمت مناقشة "العلاقات العسكرية الثنائية والتحديث الفني والمزيد من التعاون في مجال التسلح".

وصرح بلاشتشاك بأن "بولندا وكوريا الجنوبية، بالعمل معا، حققتا الكثير في مجال الأمن، وضمان السلام من خلال تعزيز الجيش البولندي".

وأضاف: "مع كوريا الجنوبية، في 17 سبتمبر، سننظم أيضا مناورات عسكرية وعرضا للقدرة الدفاعية للجيش البولندي في بيموفو بيسكي (مدينة في شمال بولندا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية) كجزء من التدريبات".

وصرح عضو مجلس الوزراء البولندي، ميخال دفورتشيك سابقا، بأن الإنفاق الدفاعي ببولندا تضاعف 4 مرات تقريبا على مدى السنوات الـ8 لبقاء "حزب القانون والعدالة" برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي في السلطة.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق أن "الناتو" حشد حوالي 360 ألف عسكري قرب حدود روسيا وبيلاروس، فيما بولندا تخطط لاحتلال غرب أوكرانيا.

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المصدر: إنترفاكس