صرح عضو مجلس الوزراء البولندي، ميخال دفورتشيك بأن الإنفاق الدفاعي ببولندا تضاعف 4 مرات تقريبا على مدى السنوات الـ8 لبقاء "حزب القانون والعدالة" برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي في السلطة.

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وكتب دفورتشيك في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "الإنفاق على الجيش: عام 2015 - 37.5 مليار زلوتي (9.3 مليار دولار)، عام 2023 - 137.18 مليار زلوتي (34 مليار دولار)".

وأضاف: "عدد الجنود في بولندا: عام 2015 – 95 ألف، عام 2023 – 175 ألف".

ويعد تطوير القوات المسلحة من أهم أولويات حكومة ياروسلاف كاتشينسكي. وقامت بولندا في الآونة الأخيرة بنشاط بتوقيع عقود بملايين الدولارات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لشراء أسلحة حديثة، بما في ذلك الدبابات والمقاتلات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية.

المصدر: نوفوستي