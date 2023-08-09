شويغو: نحو 360 ألف عسكري ينتشرون قرب حدود دولة الاتحاد وبولندا تخطط لاحتلال غرب أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "الناتو" حشد حوالي 360 ألف عسكري قرب حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروس، فيما بولندا تخطط لاحتلال غرب أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "يتمركز حوالي 360 ألف جندي من قوات دول أوروبا الشرقية و8000 عربة مدرعة و 6000 منظومة مدفعية وهاون و650 مقاتلة ومروحية قرب حدود دولة الاتحاد (روسيا- بيلاروس)".

ولفت الوزير أنه منذ فبراير 2022، زاد عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية في كتلة شمال الأطلسي. مشددا على أن "هذه التهديدات للأمن الروسي تتطلب استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب. والتي سيتم بحث الإجراءات اللازمة لها واتخاذ القرارات المناسبة".

وأوضح شويغو أنه تم نقل أكثر من 4 آلاف عربة مدرعة غربية وأكثر من 1.1 ألف قطعة مدفعية وعشرات قاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى كييف.

وشدد على أن الغرب الجماعي يشن حربا بالوكالة ضد روسيا، ويقدم دعما غير مسبوق لكييف.

يتبع...