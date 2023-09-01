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Periodico: أكثر من 3 آلاف عسكري أوكراني أنهوا تدريبهم في إسبانيا

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Periodico: أكثر من 3 آلاف عسكري أوكراني أنهوا تدريبهم في إسبانيا
AP
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أشارت صحيفة Periodico إلى أن أكثر من 3 آلاف عسكري أوكراني تدربوا في إسبانيا ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرات قوات كييف على مواجهة الجيش الروسي في أوكرانيا.

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وقالت الصحيفة: "من 30 ألف أوكراني سينتهي تدريبهم في بلدان الاتحاد الأوروبي في أكتوبر القادم، اجتاز أكثر من 3 آلاف عسكري أوكراني تدريبهم في إسبانيا في إطار خطة أوروبية انطلقت في نوفمبر 2022" ضمن دعم "الناتو" لكييف.

وأضافت أن التدريب يتم 7 أيام في الأسبوع ويستمر 5 أسابيع، و10 ساعات في اليوم.

وأفادت صحيفة "Pais" الإسبانية بأن شركة من مدينة ليريدا الإسبانية تقوم بالتجنيد المفتوح للمرتزقة للقتال في أوكرانيا وتقدم لهم دورات تدريبية بقيمة 700 يورو لمدة 5 أيام فقط، مضيفة أن الشركة هي رابطة للمدربين الذين شاركوا بالقتال في أوكرانيا.

من جهته قال السفير الروسي لدى إسبانيا، يوري كليمينكو إن الإعلان عن تجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا في الصحافة الإسبانية يعد انتهاكا صريحا للقانون الجنائي الإسباني.

المصدر: نوفوستي

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