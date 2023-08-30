الدفاع الألمانية: برلين ستدرب 10 آلاف جندي أوكراني بحلول نهاية العام الجاري

صرحت أمينة الدولة بوزارة الدفاع الألمانية، زيمتيي ميولر بأن بلادها تخطط لتدريب 10 ألف عسكري أوكراني في أراضيها قبل نهاية العام الجاري.

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وأشارت ميولر بعد وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع والخارجية لـ 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، المنعقد في توليدو، إلى أن ألمانيا تنوي مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأضافت: "نعمل ذلك، مثلا، من خلال تدريب عدة آلاف من العسكريين الأوكرانيين في الأراضي الألمانية. وبحلول نهاية العام الجاري نخطط لتدريب 10 آلاف جندي أوكراني، وذلك من أجل دعم وتعزيز قدرة أوكرانيا على المواجهة".

وتابعت: "الذخيرة هي العامل الحاسم. وبالتالي، نولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، كما نسعى لإحراز تقدم في مبادرة الذخيرة"، مردفة أن برلين قد وقعت عدة اتفاقيات إطارية بهذا الشأن.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي أكتوبر الماضي على إنشاء مهمة تدريب للعسكريين الأوكرانيين في أراضي بعض دول الاتحاد بما فيها بولندا وألمانيا. ويدور الحديث عن تدريب أفراد القيادة والتدريب على تنظيم الخدمات اللوجستية والإشعاع والحماية البكتريولوجية والكيميائية ومن الإشعاع. وقال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال روبرت بريغر، سابقا، إن الاتحاد الأوروبي سيقوم هذا العام بتدريب 30 ألف جندي أوكراني.

المصدر: تاس