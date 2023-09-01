قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، إن أوكرانيا تسلمت خلال أغسطس الماضي مساعدات مالية من حلفائها بقيمة ستة مليارات دولار، لرفد ميزانيتها الخاوية.

وفي وقت سابق، قالت رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا، إنه تم جمع 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين هذا العام لتمويل ميزانية أوكرانيا بواقع 49.1٪ من إجمالي الإيرادات.

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وتشير الكثير من التقارير الغربية إلى فساد كبير بين مسؤولي نظام كييف، حيث معظم المساعدات المالية المرسلة لأوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين.

وكانت أوكرانيا قد شهدت في الفترة الأخيرة العديد من الفضائح المتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف عن ممتلكاتهم في الخارج وجرائم فساد وتهرب ضريبي، في قضايا انتقائية في الكثير من الحالات حيث ما من أدنى شك في فساد طغمة كييف وزعيمها فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي