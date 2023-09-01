الكرملين: بوتين وأردوغان سيجريان محادثات في سوتشي في الـ4 من سبتمبر الجاري

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان سيجريان محادثات في مدينة سوتشي الروسية، في الـ4 من سبتمبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "الرئيسين سيجريان مفاوضات يوم الاثنين المقبل في مدينة سوتشي".

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وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الحبوب.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل موسكو أمس الخميس وبحثا الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.

وأكد لافروف خلال اللقاء، أنه لا جدوى من الترويج لـ"صيغة زيلينسكي" للسلام، مبينا أنها مجرد جهود تحاول أخذ مكان أي حديث جدي لضمان الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة.

المصدر: نوفوستي