أسقطت مروحية "مي–28" الهجومية الروسية الملقبة بـ"صياد الليل" مسيّرة أوكرانية لأول مرة في تاريخ المعارك الجوية، حيث يستحيل على الطائرات والمروحيات تدمير المسيّرات الجوية لصغر حجمها.

وأفاد الخبير العسكري الروسي Fighterbomber على قناة "تليغرام" بأن مروحية "صياد الليل" الروسية دمرت المسيّرة الأوكرانية باستخدام المدفع الأوتوماتيكي من عيار 30 مم. وأوضح أن طيار المروحية اضطر لإطلاق 5 رشقات للقضاء على الدرون.

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يذكر أن "مي – 28 إن إم" (صياد الليل) الروسية تتفوق على مروحية AH-64 Apache. الأمريكية من حيث إمكاناتها القنالية، وقد اعترف بذلك الخبراء الغربيون. وليس لدى المروحية الأمريكية أي فرصة لتفادي ضربة صاروخ "إر-74 إم" الحراري الذي تحمله "مي-28" حيث له قدرة على إصابة الأهداف الجوية على مسافة 38 كيلومترا. ويمكن استخدام "صياد الليل" كذلك لإصابة الصواريخ المجنحة ومقاتلات العدو.

جدير بالذكر أن صحيفة Baghdad Observer العراقية كانت قد أفادت في 27 أكتوبر عام 1984 بأن مروحية "مي – 24" العراقية الروسية الصنع أسقطت بالقرب من قرية الخوش مقاتلة F-4 Phantom II الإيرانية الأمريكية الصنع.

وحلّقت المروحية على ارتفاع منخفض وفشلت في إسقاط المقاتلة من محاولة أولى، ثم رفع طيارها مقدمة المروحية إلى الأعلى وأطلق النيران بصواريخ غير موجهة "إس – 5". وأصاب أحدها مقاتلة F-4 الإيرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا