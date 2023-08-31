معرض Interpolitex يكشف عن بطاريات فريدة قد تستخدم في صناعة الدرونات

أعلن القائمون على معرض Interpolitex الذي سيعقد هذا العام في روسيا أن زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على العديد من التقنيات الجديدة التي تستخدم في صناعة الدرونات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعرض:"سيتعرف زوار المعرض على أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التقنية، وستكشف شركة HRB-POWER عن أحدث منتجاتها من البطاريات التي تستخدم في مجالات عدة، بما فيها البطاريات التي تستعمل مع الطائرات المسيّرة".

وأضاف البيان: "ستستعرض الشركة أحدث منتجاتها من بطاريات الليثيوم البوليميرية التي يدخل في تركيبها الغرافين، إدخال الغرافين إلى هذه البطاريات سيحسن من أدائها بشكل كبير وسيجعلها أكثر أمانا وسيقلل من ارتفاع درجات حرارتها عند الاستخدام أو الشحن، هذه البطاريات قد تستخدم مستقبلا مع الطائرات بدون طيار".

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وأشار البيان إلى أن HRB-POWER تعمل منذ أكثر من 10 سنوات على تطوير أنواع مختلفة من البطاريات التي تستعمل في مجالات عدة، وتمكنت من تطوير تقنيات لا مثيل لها في هذا المجال.

وستعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، وستشارك فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: سلاح روسيا