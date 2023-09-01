أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك أن أوكرانيا تعول على الحصول على ضمانات أمنية من 51 دولة.

وقال بودولياك للتلفزيون الأوكراني، يوم الجمعة: "سينضم إلى الدول الـ 28 التي تشارك في الاتفاقية الرسمية حول الضمانات الأمنية، جميع الآخرين الذين يشاركون في التحالف الداعم لأوكرانيا".

وأضاف: "نعتقد بوجود 51 دولة هذا ما يجب أن يكون الحزمة الأساسية من الضمانات الأمنية".

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وأوضح أن المفاوضات جارية حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

يذكر أن دول مجموعة السبع أعلنت على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي عن التزامها بدعم أوكرانيا وضمان أمنها.

وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق بدء المفاوضات حول اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي