واشنطن تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية هذا الأسبوع
AP Nathan Howard
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أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع، بشأن تقديمها ضمانات أمنية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "هذه المفاوضات تنطلق هذا الأسبوع".
وأشار إلى أن المفاوضات ستجري بشكل افتراضي عبر تقنية مؤتمر الفيديو.
وأضاف أن الوفد الأمريكي إلى المفاوضات سيترأسه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها ستجري مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة حول تقديمها ضمانات أمنية خلال الفترة حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
المصدر: تاس