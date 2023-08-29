"وول ستريت جورنال": المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لكييف لن تكتمل قبل 2024

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن الدول الغربية لا ترجح التوصل إلى اتفاق حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا قبل عام 2024.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء: "لقد حذر المسؤولون الأوروبيون من أن إعداد الخطط سيستغرق عدة أشهر، ومن المتوقع ألا يتم التوصل إلى بعض الاتفاقيات الثنائية إلا في العام المقبل فقط. كما لا يوجد أيضا إجماع حول مدى تفصيل الالتزامات".

وفي وقت سابق بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية، فيما قال مسؤول فرنسي رفيع المستوى للصحيفة إن باريس تتوقع بدء المناقشات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ويأمل المسؤولون الأمريكيون بدورهم، عقد اجتماع ثان مع الجانب الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت دول مجموعة السبع نشرت في قمة "الناتو" في فيلنيوس في يوليو إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على موعد نهائي محدد لتنفيذها، مثلما هو الأمر مع الوعود السابقة بشأن العضوية في الحلف.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين، أنه يأمل أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، مماثلة لتلك التي تتمتع بها إسرائيل.

وأوضح زيلينسكي أن مثل هذه الضمانات قد تأتي من خلال عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، ولكن سيتم تعزيزها من خلال اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة، مشددا على أن مثل هذه الاتفاقية لن تعتمد على من سيكون في البيت الأبيض، حيث سيوافق عليها الكونغرس.

وصرحت موسكو في السابق بأنها تراقب عن كثب تطورات الوضع حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، مشيرة إلى أن توجه كييف نحو العضوية في الحلف أصبح أحد الأسباب لإطلاق العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: وكالات