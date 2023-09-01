مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا أقرت بخسائرها في الجنود عن طريق الخطأ!

قال المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، إن القيادة الأوكرانية أعلنت عن طريق الخطأ أنها خسرت نحو 400 ألف جندي منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

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وأضاف ماكغريغور عبر "يوتيوب"، "أخيرا بدأ الناس يقولون لي، سيد ماكغريغور كنت محقا، قتل 400 ألف جندي أوكراني خلال الصراع".

ولفت إلى أن "الأوكرانيين أنفسهم أكدوا صحة هذه المعلومة عن طريق الخطأ، قائلين إنه يتوجب عليهم تكريم موتاهم، وذكروا نفس العدد - 400 ألف عسكري".

وأشار إلى أن خسائر قوات كييف منذ انطلاق العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تجاوزت بمراحل مجموع خسائر الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية التي "حاربت ضد قوات الفيرماخت الألمانية"، مشددا على أن القوات الأمريكية كانت قد منهكة بحلول العام 1944-1945 إلى حد كبير بسبب القتال على الجبهة الشرقية، إلى جانب حرمانها من التفوق الجوي.

وأكد أن "الأزمة الأوكرانية والصراع المرتبط بها وصل إلى نهايته، فلا يمكن أن يستمر هذا الحال لفترة طويلة".

وأقر الموقع الأوكراني Kyivstar في وقت سابق، بخسائر قوات كييف في ساحة المعركة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، عن طريق الخطأ، حيث وجه رسالة شكر لكل جندي سقط في ساحة المعركة وحدد عددهم بـ 400 ألف جندي.

وأكد ماكغريغور، في أغسطس الماضي، أنه تم حفر أكثر من 120 ألف قبر جديد في أوكرانيا بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: نوفوستي