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حاكم مقاطعة بسكوف الروسية يعلن التصدي لجسم طائر مجهول

أخبار روسيا

حاكم مقاطعة بسكوف الروسية يعلن التصدي لجسم طائر مجهول
Globallookpress MOD Russia
صورة من الأرشيف
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أعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف عن رصد جسم طائر مجهول وتصدي وسائل الدفاع الجوي له.

وكتب الحاكم على "تلغرام"، فجر الجمعة: "في منطقة كريستي رصد مراقبو إحدى نقاط مراقبة الأجواء جسما طائرا منفردا".

ونشر الحاكم مقاطع فيديو للتصدي للجسم الطائر، يسمع فيها صوت إطلاق النار.

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وأكد فيديرنيكوف عدم وجود "أي آثار على الأرض" جراء العملية.

وكانت القوات الأوكرانية قد هاجمت مطار بسكوف بطائرات مسيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: RT

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