حاكم مقاطعة بسكوف الروسية يعلن التصدي لجسم طائر مجهول

أعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف عن رصد جسم طائر مجهول وتصدي وسائل الدفاع الجوي له.

وكتب الحاكم على "تلغرام"، فجر الجمعة: "في منطقة كريستي رصد مراقبو إحدى نقاط مراقبة الأجواء جسما طائرا منفردا".

ونشر الحاكم مقاطع فيديو للتصدي للجسم الطائر، يسمع فيها صوت إطلاق النار.

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وأكد فيديرنيكوف عدم وجود "أي آثار على الأرض" جراء العملية.

وكانت القوات الأوكرانية قد هاجمت مطار بسكوف بطائرات مسيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: RT