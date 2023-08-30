هجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على عدد من المناطق الروسية

أعلن الجيش الروسي أنه أحبط في مقاطعتي موسكو وريازان الليلة، محاولتين أوكرانيتين جديدتين لضرب أهداف في أراضي البلاد بمسيرات وذلك بعد التصدي لعدة هجمات مماثلة في مناطق روسية أخرى.

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها اعترضت في الساعة 3.30 فجر اليوم مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، فتحطمت في منطقة روزا شمال غرب العاصمة.

وقبل ذلك بساعة دمرت الدفاعات الجوية المناوبة طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعة ريازان (جنوب موسكو)، حسبما أفادت الدفاع الروسية في بيان منفصل.

وكتب عمدة موسكو عبر "تلغرام" أن الليلة الماضية "جرت محاولة لهجوم مكثف بطائرات بدون طيار في المنطقة الفيدرالية الوسطى"، مضيفا أن إحدى المسيرات التي كانت تتجه إلى موسكو، دمرتها قوات الدفاع الجوي في منطقة روزا دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، حسب المعلومات الأولية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية عن التصدي لمسيرات أوكرانية في مقاطعات بريانسك، وكالوغا وأوريول وبسكوف.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه نتيجة الهجوم على بسكوف اشتعلت النيران في عدد من طائرات النقل العسكرية "إيل-76" في مطار المدينة.

المصدر: RT