الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وأوريول وكالوغا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لمحاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة ليلة 30 أغسطس على أهداف في روسيا.

وقالت الوزارة: "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة في ليلة 30 أغسطس على أهداف تقع ضمن أراضي روسيا".

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وأشارت إلى أنه "تم إسقاط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بريانسك ومسيّرة أخرى في سماء مقاطعة أوريول" بواسطة منظومات الدفاع الجوي.

وذكرت الوزارة في بيان آخر أنه تم إسقاط مسيرة خامسة فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.

وأفاد حاكم مقاطعة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف، فجر يوم الأربعاء، بأن القوات الروسية صدت هجوما بطائرات مسيرة كان يستهدف مطار بسكوف غرب روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مياه البحر الأسود .

وكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT