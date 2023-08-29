طيران البحرية الروسية يسقط مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مياه البحر الأسود اليوم الثلاثاء.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: في حوالي الساعة 12:00 ظهر اليوم، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن طائرة تابعة لطيران البحرية دمرت المسيرة المعادية فوق مياه البحر الأسود.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح أمس الاثنين.

المصدر: RT