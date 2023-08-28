تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح اليوم الاثنين.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 10.30 صباح اليوم، "تم إحباط محاولة جديدة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة دمرتها فوق أراضي جمهورية القرم.

يأتي ذلك بعد ساعات على تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم ليلة الخميس الجمعة من الأسبوع الماضي.

المصدر: RT