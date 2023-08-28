إسقاط مسيرات أوكرانية في ضواحي موسكو وفي بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين عن تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: إنه "في حوالي الساعة 04.30 فجر اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أراضي روسيا".

وأضافت أنه تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة ليوبيرتسي في مقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق اليوم ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي دمرت مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت تتجه إلى موسكو، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وفي بيان منفصل، أفادت الدفاع الروسية بأن وسائل الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وتتعرض الأراضي الروسية بانتظام لمحاولات هجوم بمسيرات أوكرانية، وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير مسيرة في بريانسك صباح أمس الأحد، فيما وقعت أحدث محاولة أوكرانية فاشلة لاستهداف موسكو فجر السبت.

المصدر: RT