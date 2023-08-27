الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في ساعات ليل وصباح 27 أغسطس، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات بدون طيار".

وتابع البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت ودمرت المسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك".

وهذا ثاني حادث من نوعه في بريانسك خلال ساعات، إذ كانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرة أوكرانية في أراضي المقاطعة في حوالي الساعة 21.45 مساء أمس السبت.

المصدر: RT